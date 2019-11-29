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Число погибших из-за землетрясения в Албании выросло до 48
Фото: Visar Kryeziu / AP

Число жертв землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на 26 ноября, увеличилось до 48 человек. Об этом пишет газета Koha Jone со ссылкой на Минобороны страны. Накануне сообщалось о 40 погибших. 

По данным ведомства, 790 человек получили ранения. В Минобороны отметили, что данные о погибших и пострадавших не окончательные.

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В Сети появилось видео последствий землетрясения в Албании

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в центральной части Албании в ночь на 26 ноября. Его эпицентр находился между Тираной и курортным городом Дурресом. Там объявили о введении чрезвычайного положения. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что из-за землетрясения разрушились некоторые здания, на улице оказалось много людей, которые оставили свои дома.

По данным посольства России, пострадавших среди россиян не было.

Теги: Албания, землетрясение, погибшие
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