Число погибших из-за землетрясения в Албании превысило 30 человек

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Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 32 человек. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на министра здравоохранения страны Огерту Манастирлиу. Накануне сообщалось о 20 жертвах.

По данным ведомства, еще 658 человек получили ранения. Министр рассказала, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Двоих из них могут отправить на лечение в Италию.

Издание Faktor пишет, что премьер-министр страны Эди Рама объявил о введении чрезвычайного положения в двух наиболее пострадавших регионах — в городе Дурресе и столице Тиране. Albanian Daily News сообщает, что премьер-министр также объявил среду, 27 ноября, днем траура по погибшим.

Землетрясение произошло в Албании в ночь на 26 ноября. Его магнитуда составила 6,4. Эпицентр располагался между Тираной и курортным городом Дурресом.