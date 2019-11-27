Число погибших из-за землетрясения в Албании превысило 30 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 63,97 (-0,05) Quote, 14:22
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 70,44 (-0,08) Quote, 14:22
Путин открыл памятник писателю Гранину в Петербурге Общество, 18:35 Бег с препятствиями: как привезти на московский фестиваль мировую звезду Pro, 18:30 Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму Общество, 18:29 Киев и Москва согласовали базовый сценарий нового обмена пленными Политика, 18:26 В Шотландии разработали новую технологию очистки сточных вод Партнерский материал, 18:25 В Сети появилось видео последствий прорыва трубы с кипятком в Петербурге Общество, 18:23 Самый дорогой футболист Португалии получил премию Golden Boy Спорт, 18:22 «Курс Ethereum продолжит падать»: cледующая цель — $130 Крипто, 18:15 Власти ввели ГОСТ для классических автомобилей Общество, 18:15 Роструд напомнил о предстоящих двух коротких рабочих неделях Общество, 18:08 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 17:56 Число погибших из-за землетрясения в Албании превысило 30 человек Общество, 17:51 Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него Общество, 17:42 «Устойчиво слаборастущая»: российская промышленность в октябре — ВШЭ Pro, 17:33
Общество ,  
0 
Число погибших из-за землетрясения в Албании превысило 30 человек
Фото: Visar Kryeziu / AP

Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 32 человек. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на министра здравоохранения страны Огерту Манастирлиу. Накануне сообщалось о 20 жертвах.

По данным ведомства, еще 658 человек получили ранения. Министр рассказала, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Двоих из них могут отправить на лечение в Италию. 

Издание Faktor пишет, что премьер-министр страны Эди Рама объявил о введении чрезвычайного положения в двух наиболее пострадавших регионах — в городе Дурресе и столице Тиране. Albanian Daily News сообщает, что премьер-министр также объявил среду, 27 ноября, днем траура по погибшим.

Фотогалерея 
Последствия землетрясения в Албании. Фоторепортаж

Землетрясение произошло в Албании в ночь на 26 ноября. Его магнитуда составила 6,4. Эпицентр располагался между Тираной и курортным городом Дурресом.

Минобороны Албании сообщало, что в результате ранения получили 650 человек и еще 45 были спасены из-под завалов. По данным российского посольства, граждане России не пострадали при землетрясении.

Теги: Албания, землетрясение, погибшие
Материалы по теме
Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20
Общество
Очевидцы сообщили о последствиях землетрясения в Албании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter