Пострадавшие в аварии в Доминикане россияне вернутся домой через неделю

Большинство российских туристов, пострадавших в ДТП в Доминикане 26 ноября, прилетят домой через неделю, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов. Он также уточнил, что больше чем на неделю задержатся только двое, которые находятся в тяжелом состоянии.

По словам Евдокимова, уже 29 ноября в Россию вылетают восемь человек, еще семь или восемь выпишут в субботу. Он отметил, что состояние остальных пострадавших оценивают как стабильное.

Авария с автобусом, в котором российские туристы ехали в аэропорт, произошла 26 ноября на юго-востоке Доминиканы. В салоне находились 39 туристов, два гида и водитель. 27 человек госпитализировали. По мнению компании-перевозчика, ДТП произошло по вине водителя грузовика, который резко перестроился. По информации туроператора ANEX Tour, в больницах Доминиканы остается 21 российский турист, девять из них находятся в отделении интенсивной терапии.

