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Туроператор назвал число россиян в больницах Доминиканы

В медицинских учреждениях Доминиканской Республики остаются 21 российский турист, пострадавший в ДТП 26 ноября. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на туроператора ANEX Tour.

По словам представителя туристической организации, девять человек находятся в отделении интенсивной терапии, остальные — под общим врачебным наблюдением.

При этом все, кто был выписан из больниц, обеспечены питанием и жильем. К пострадавшим, находящихся в интенсивной терапии, вылетают родственники из России, которым также предоставляется питание и проживание. По словам собеседника агентства, восемь туристов улетят в Россию 30 ноября, остальные — разными рейсами позже.

По словам руководителя отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаила Евдокимова, 29 ноября должны прооперировать россиянку с травмой позвоночника. Дипломат также сообщил, что некоторые туристы в результате ДТП лишились документов, им выдали свидетельства о возвращении.

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ДТП с участием россиян в Доминикане. Фоторепортаж

Автобус с российскими туристами попал в ДТП 26 ноября на юго-востоке Доминиканы по пути в аэропорт Романа. В салоне находились 39 туристов, два гида и водитель. В больницы попали 27 человек, некоторые с тяжелыми травмами. Сообщалось, что 12-летней девочке из России ампутировали обе руки.

По мнению компании-перевозчика, которой принадлежал автобус, авария произошла по вине водителя грузовика, который беспорядочно двигался по шоссе и задел автобус. В результате транспортное средство перевернулось на бок.

Теги: Доминикана, туристы, ДТП
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