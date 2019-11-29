Туроператор назвал число россиян в больницах Доминиканы

В медицинских учреждениях Доминиканской Республики остаются 21 российский турист, пострадавший в ДТП 26 ноября. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на туроператора ANEX Tour.

По словам представителя туристической организации, девять человек находятся в отделении интенсивной терапии, остальные — под общим врачебным наблюдением.

При этом все, кто был выписан из больниц, обеспечены питанием и жильем. К пострадавшим, находящихся в интенсивной терапии, вылетают родственники из России, которым также предоставляется питание и проживание. По словам собеседника агентства, восемь туристов улетят в Россию 30 ноября, остальные — разными рейсами позже.

По словам руководителя отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаила Евдокимова, 29 ноября должны прооперировать россиянку с травмой позвоночника. Дипломат также сообщил, что некоторые туристы в результате ДТП лишились документов, им выдали свидетельства о возвращении.