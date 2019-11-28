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Компания-перевозчик назвала виновного в аварии с россиянами в Доминикане
Фото: Trafico Expreso / Global Look Press

Автобус, перевозивший российских туристов в Доминикане и попавший в аварию, был исправен, а водитель регулярно проходил обследование у врачей и курсы повышения квалификации, заявила владелец транспортного средства, компания Monumental, передает доминиканская газета Listin Diario.

По мнению компании, авария произошла по вине водителя грузовика, который «беспорядочно двигался» из полосы в полосу: автобус пытался объехать его и получил удар по задним колесам с правой стороны.

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Водителя автобуса в тяжелом состоянии доставили в больницу Санто-Доминго на вертолете. В компании отметили, что, опираясь на рассказы очевидцев, восстановили и проанализировали его действия, которые на поверку помогли избежать более серьезных последствий. В Monumental добавили, что автобус и вся используемая на нем техника были в исправном состоянии, и на нем имелись необходимые системы безопасности пассажиров.

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В среду, 27 ноября, автобус с российскими туристами, направлявшийся в аэропорт Ла-Романа в Доминиканской Республике, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 27 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Как сообщали в Ассоциации туроператоров России, авария могла произойти из-за резкого маневра грузовика. По данным посольства России в Венесуэле, сейчас в тяжелом состоянии находятся шесть россиян, 21 человек получил травмы средней степени тяжести.

Теги: Доминикана, ДТП, российские туристы
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