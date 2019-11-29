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В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина

«Роскосмос» в отличии от американской NASA занимается не только гражданской космонавтикой, но и ядерным оружием, а также боевой ракетной техникой. Поэтому зарплата руководителей госкорпорации может быть выше, чем у первых лиц NASA. Об этом сообщил руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников в студии радио «Комсомольская правда».

Таким образом Мельников отреагировал на звучавшую ранее критику в адрес «Роскосмоса» по поводу того, что зарплата главы корпорации Дмитрия Рогозина превышает доходы лидера NASA Джеймса Брайденстайна, хотя успехи «Роскосмоса» скромнее, чем у американского агентства.

Доход Рогозина за 2018 год составил 29,5 млн руб. или $460 тыс. При этом годовая зарплата руководителей NASA не превышает $250 тыс.

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По словам Мельникова, все руководители госкорпорации имеют доступ к государственной тайне и ограничены в контактах и поездках за границу. Зарплаты сотрудников, которые занимаются боевой ракетной техникой и ядерным оружием на западе, в 10-20 раз больше, чем в России.

Рогозин возглавил «Роскосмос» 24 мая 2018 года, сменив на этом посту Игоря Комарова. До этого он занимал должность заместителя председателя правительства России и курировал оборонзаказ, ВПК, атомную и другие отрасли.

Теги: Роскосмос, NASA, зарплаты, Дмитрий Рогозин
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