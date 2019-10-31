Рогозин заявил о завышенных ожиданиях общества от «Роскосмоса»

По словам главы госкорпорации, запрос в обществе на самоощущение страны как великой космической державы намного превышает возможности ракетно-космической отрасли

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Главным вызовом для «Роскосмоса» сейчас является разрыв между требованиями, которые предъявляет к отечественной космонавтике общество, и ее реальным состоянием. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая на отчетной конференции Российской академии космонавтики им. Циолковского.

«Запрос в обществе на эффективную космическую политику и самоощущение страны как великой космической державы во многом выше тех возможностей, которые на сегодняшний момент, в том числе и по финансовым соображениям, имеет ракетно-космическая промышленность страны», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС).

По его словам, госкорпорация намерена сформировать единую государственную программу космической деятельности России на 2021–2030 годы, в которую войдут существующие федеральные целевые программы по развитию космодромов, созданию сверхтяжелой ракеты и т.д.

Большую часть проблем космической отрасли, к которым Рогозин отнес, в частности, непрофессионализм и коррупцию, госкорпорация, по словам ее главы, планирует решить за два-три года.