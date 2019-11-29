Трамп назвал условие мирного соглашения с «Талибаном»

Мирное соглашение с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) может быть достигнуто только после договоренностей о прекращении огня. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время своей поездки в Афганистан, сообщает Reuters.

«Талибан» хочет заключить сделку, и мы встречаемся с ними», — сказал Трамп журналистам, добавив, что движение изначально не хотело временного прекращения огня. «Я надеюсь, что это сработает», — резюмировал президент.

Трамп впервые прибыл с визитом в Афганистан 28 ноября. Рабочая поездка не анонсировалась по соображениям безопасности. Он встретился с президентом страны Ашрафом Гани Ахмадзаем, посетил американских военных и поздравил их с Днем благодарения. Также американский лидер подтвердил, что собирается вывести часть войск США из Афганистана.

О мирных переговорах между США и «Талибаном» стало известно в августе этого года. Их результатом должен был стать вывод 5 тыс. американских военных из Афганистана. Оставшиеся 9 тыс. военнослужащих должны были покинуть страну в течение следующих двух лет. Переговоры были прерваны по инициативе Трампа после теракта в Кабуле 5 сентября. В результате взрыва рядом с полицейским участком в столице Афганистана погибли 12 человек, в том числе военный из США. Ответственность за инцидент взял на себя «Талибан».