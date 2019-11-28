Помощник Трампа опубликовал видео его визита в Афагинстан

Помощник президента США Дональда Трампа и директор по медиа Белого дома Дэн Скавино опубликовал в Twitter видео визита американского лидера в Афганистан.

На записи видно, как Трамп зашел в помещение, заполненное военнослужащими, и поздоровался с ними. На кадрах также запечатлен момент, как присутствующие делают совместное фото с Трампом. «Президент Дональд Трамп посещает американских солдат на авиабазе Баграм в Афганистане», — написал Скваино.

В ходе визита в Афганистан Трамп также встретился с главой республики Ашрафом Гани Ахмадзаем. Как сообщает The New York Times, американский лидер поздравил военных США с Днем благодарения и подтвердил свое намерение сократить их присутствие в Афганистане. Он также заявил, что Вашингтон возобновил мирные переговоры с запрещенной в России террористической организацией «Талибан». Отмечается, что Белый дом заранее не объявлял о визите Трампа в Афганистан из соображений безопасности.