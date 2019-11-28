Трамп впервые посетил Афганистан

Президент США Дональд Трамп посетил Афганистан с необъявленным визитом и встретился с главой республики Ашрафом Гани Ахмадзаем. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер заявил, что Вашингтон возобновил мирные переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), передает The New York Times.

Президент посетил американских солдат, служащих в этой стране, и подтвердил свое намерение сократить их присутствие в Афганистане с 13 тыс. до 8 тыс.

Как отмечает газета, это первый визит Трампа в Афганистан. Белый дом заранее не объявил о поездке по соображениям безопасности.

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