Политика , 28 ноя, 22:21
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Трамп впервые посетил Афганистан
Президент США Дональд Трамп посетил Афганистан с необъявленным визитом и встретился с главой республики Ашрафом Гани Ахмадзаем. Об этом сообщает Reuters.
Американский лидер заявил, что Вашингтон возобновил мирные переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), передает The New York Times.
Президент посетил американских солдат, служащих в этой стране, и подтвердил свое намерение сократить их присутствие в Афганистане с 13 тыс. до 8 тыс.
Как отмечает газета, это первый визит Трампа в Афганистан. Белый дом заранее не объявил о поездке по соображениям безопасности.
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