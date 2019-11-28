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Зеленский обсудил с Меркель подготовку саммита в «нормандском формате»
Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку саммита в «нормандском формате», который должен состояться 9 декабря. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«В ходе разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в «нормандском формате» 9 декабря этого года», — говорится в сообщении.

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Последние переговоры лидеров «нормандской четверки» (Германии, Франции России и Украины) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоялись в 2016 году. О готовности к саммиту Зеленский заявил 25 ноября. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, в ходе встречи Киев намерен обсудить возвращение украинских военнопленных, прекращение огня «по всей линии фронта», а также «устройство границы и выборов по украинскому законодательству».

Как 26 ноября сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с деталями российско-украинских переговоров и подготовки встречи «нормандской четверки», на полях саммита Зеленский и президент России Владимир Путин планируют провести отдельную встречу. О возможности такой встречи позже говорил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Теги: «нормандский формат», Владимир Зеленский, Ангела Меркель
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