Зеленский заявил о готовности Украины к встрече в «нормандском формате»

Зеленский заявил о готовности Украины к встрече в «нормандском формате»

Владимир Зеленский (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Украина готова ко встрече в «нормандском формате», заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на YouTube.

«Честно говоря, уже готовы, но нужно еще немного поработать», — отметил он.

По его словам, дату саммита, участие в котором примут главы Украины, России, Франции и Германии, подтвердили все стороны. «Дожали, молодцы», — отметил он.

По словам Зеленского, очень важно «разблокировать» возможность говорить о возвращении Донбасса в состав Украины, восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны.