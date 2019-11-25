Зеленский заявил о готовности Украины к встрече в «нормандском формате»

Украина готова ко встрече в «нормандском формате», заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на YouTube.
«Честно говоря, уже готовы, но нужно еще немного поработать», — отметил он.
По его словам, дату саммита, участие в котором примут главы Украины, России, Франции и Германии, подтвердили все стороны. «Дожали, молодцы», — отметил он.
По словам Зеленского, очень важно «разблокировать» возможность говорить о возвращении Донбасса в состав Украины, восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны.