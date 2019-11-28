В Киеве назвали три вопроса для саммита в «нормандском формате»

В Киеве назвали три вопроса для саммита в «нормандском формате»

Алексей Данилов (Фото: danilov.oleksiy / Facebook)

На саммите глав стран «нормандской четверки», который пройдет в Париже в начале декабря, Киев намерен обсудить три ключевых вопроса, связанных с урегулированием ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов, передает УНН.

Ключевыми вопросами этой встречи должны стать возвращение украинских военнопленных, прекращение огня «по всей линии фронта», а также «устройство границы и выборов по украинскому законодательству».

Ранее Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса. Подробности он раскрывать не стал, заверив, что Киев также намерен вернуть себе Крым.

Встреча президентов России, Украины, Франции и Германии, на которой будет обсуждаться ситуация в Донбассе, пройдет в Париже 9 декабря.