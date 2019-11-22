Актер сообщил о просьбе Дорониной к Путину вмешаться в ситуацию во МХАТе

Актер сообщил о просьбе Дорониной к Путину вмешаться в ситуацию во МХАТе

Президент МХАТа им. Горького, актриса Татьяна Доронина обратилась к главе России Владимиру Путину в связи с ситуацией, которая наблюдается в театре. Об этом сообщил «РИА Новости» актер Андрей Чубченко, сопровождавший артистку после состоявшейся 21 ноября в Кремле церемонии вручения государственных наград.

По завершении церемонии российский президент покинул зал вместе с актрисой, которой Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

По словам Чубченко, во время беседы с российским лидером Доронина обратилась к российскому лидеру с просьбой вмешаться в образовавшуюся во МХАТе ситуацию. Актер отметил, что особое беспокойство у Дорониной вызывает тот факт, что ее любимые артисты лишились доплат, а также были сняты с ролей. Актриса попросила вернуть им надбавки и роли, отметив, что без доплат зарплаты актеров составляют порядка 25 тыс. руб. Помимо этого, как сообщил Чубченко, Доронина сказала президенту о письмах, которые были направлены ему в связи с этим вопросом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в беседе между Путиным и Дорониным затрагивалась ситуация во МХАТе, отметив, что ей занимается Минкультуры.