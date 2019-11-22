Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
В конгрессе потребовали прояснить мнение США о Договоре об открытом небе Политика, 00:29 В Новороссийске ребенка порывом ветра выбросило на проезжую часть Общество, 00:13 Астрономы оценили опасность от летящего на Землю астероида Общество, 00:04 Актер сообщил о просьбе Дорониной к Путину вмешаться в ситуацию во МХАТе Общество, 22 ноя, 23:59 Оппозиция на Украине заявила о слежке со стороны СБУ Политика, 22 ноя, 23:58 Адвокат ответил на слова об участии в расследовании экс-девушки Соколова Общество, 22 ноя, 23:46 WSJ сообщила о ставке крупнейшего хедж-фонда на падение глобального рынка Экономика, 22 ноя, 23:32 Глава МИД Швеции заявила о страхе россиян перед поездками в страну Общество, 22 ноя, 23:17 Болтон обвинил Белый дом в блокировке его личного Twitter Политика, 22 ноя, 23:04 В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России Общество, 22 ноя, 22:59 «Яндекс» подал в суд на решение ФАС по нарушениям в рекламе Общество, 22 ноя, 22:59 Ответы Владимира Мединского на вопросы читателей РБК. Главное Политика, 22 ноя, 22:56 Обвиняемому в оправдании теракта в здании ФСБ назначили домашний арест Общество, 22 ноя, 22:38 СМИ узнали о попытке россиянина вывезти гильзы с протестов в Гонконге Общество, 22 ноя, 22:37
Общество ,  
0 
Актер сообщил о просьбе Дорониной к Путину вмешаться в ситуацию во МХАТе

Президент МХАТа им. Горького, актриса Татьяна Доронина обратилась к главе России Владимиру Путину в связи с ситуацией, которая наблюдается в театре. Об этом сообщил «РИА Новости» актер Андрей Чубченко, сопровождавший артистку после состоявшейся 21 ноября в Кремле церемонии вручения государственных наград.

По завершении церемонии российский президент покинул зал вместе с актрисой, которой Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

По словам Чубченко, во время беседы с российским лидером Доронина обратилась к российскому лидеру с просьбой вмешаться в образовавшуюся во МХАТе ситуацию. Актер отметил, что особое беспокойство у Дорониной вызывает тот факт, что ее любимые артисты лишились доплат, а также были сняты с ролей. Актриса попросила вернуть им надбавки и роли, отметив, что без доплат зарплаты актеров составляют порядка 25 тыс. руб. Помимо этого, как сообщил Чубченко, Доронина сказала президенту о письмах, которые были направлены ему в связи с этим вопросом.

Общество
Песков сообщил о разговоре Путина с Дорониной о конфликте во МХАТе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в беседе между Путиным и Дорониным затрагивалась ситуация во МХАТе, отметив, что ей занимается Минкультуры.

Зимой 2018 года худруком МХАТа им. Горького стал режиссер Эдуард Бояков. На этом посту он сменил Доронину, являвшуюся художественным руководителем театра с 1987 года. Для актрисы учредили специальный пост — она стала президентом МХАТа. Летом этого года актеры театра попросили Путина способствовать возвращению Дорониной в связи с понижением качества постановок. В ноябре другие артисты МХАТа направили главе государства письмо в защиту Боякова.

Теги: Владимир Путин, Татьяна Доронина
Материалы по теме
Песков сообщил о разговоре Путина с Дорониной о конфликте во МХАТе
Общество
Худруком МХАТ им. Горького вместо Дорониной стал Бояков
Общество
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter