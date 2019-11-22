Песков подтвердил факт разговора Путина с Дорониной о конфликте во МХАТе

Президент России Владимир Путин обсудил с актрисой Татьяной Дорониной ситуацию, сложившуюся после смены руководства в Московском художественном академическом театре имени Горького (МХАТ). Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Разговор состоялся после вручения государственных наград в Кремле 21 ноября. После церемонии Путин вышел из зала вместе с Дорониной, которой президент вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Тема затрагивалась», — ответил Песков на вопрос, просила ли Доронина главу государства вмешаться в ситуацию в театре. По словам пресс-секретаря, этим вопросом занимается Министерство культуры.

Как рассказал «РИА Новости» актер МХАТа Андрей Чубченко, который сопровождал артистку после церемонии, Доронина пожаловалась Путину, что «все ее любимые артисты» лишены ролей и доплат после смены руководства театра. В связи с этим она попросила президента решить проблему.

В декабре 2018 года художественным руководителем МХАТ им. Горького был назначен режиссер Эдуард Бояков, сменив на своем посту народную артистку СССР Татьяну Доронину, которая занимала эту должность с 1987 года. Для нее был введен специальный пост президента театра. В конце июня актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину из-за снизившегося качества постановок. В ноября другие артисты театра направили письмо президенту в защиту нового худрука с призывом защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и не допустить раскола в коллективе.