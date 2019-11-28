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Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал
Фотография, которая вынесена на обложку журнала Survival (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город. Соответствующее заявление размещено на странице диппредставительства в Twitter.

«Мы крайне разочарованы последним номером журнала Survival, где Севастополь упоминается как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Мы ожидаем удаления неправильного изображения и отображения правильной информации», — говорится в сообщении.

Международный институт стратегических исследований (IISS) назвал Севастополь российским городом в подписи к фотографии, которая вынесена на обложку издаваемого им журнала Survival. На обложке журнала разместили изображение из фотобанка агентства ТАСС. Подпись к ней выглядит следующим образом: «Военнослужащие на службе во Владимирском соборе, Севастополь, Россия, 13 мая 2019 года, в честь 236-й годовщины Черноморского флота».

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Впоследствии журнал принес извинения Киеву и заявил, что подпись не отражает позиции издания. «Текст в электронной версии журнала будет исправлен, исправление появится и в печатной версии издания», — говорится в публикации журнала в Twitter.

Международный институт стратегических исследований (IISS) — исследовательский центр со штаб-квартирой в Лондоне. Он был основан в 1958 году. Изначально организация занималась вопросами предотвращения распространения ядерного оружия, сейчас позиционирует себя как аналитический центр, изучающий военно-политические конфликты.

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В Крыму отреагировали на исправленное Apple отображение полуострова

27 ноября глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем компании Apple Дарьей Ермолиной сообщил, что в приложении «Погода» на смартфонах и планшетах с операционной системой iOS устранили ошибку с отображением принадлежности Крыма, и теперь полуостров обозначен как российская территория.

Комментируя это решение, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сравнил признание Крыма российской территорией в приложении Apple с кражей конкурентами разработок компании.

Крым был присоединен к России по результатам референдума в 2014 году. Украина, ЕС и США считают произошедшее аннексией. Власти России неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

Теги: Севастополь, посольство Украины, Великобритания, IISS
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