Мэр Киева Виталий Кличко назвал Севастополь украинским городом «с особым статусом». Такое заявление он сделал в ходе интервью украинскому телеканалу NewsOne, когда рассуждал о традициях местного самоуправления.

«В Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь», — заявил Кличко, пояснив, что «только в этих двух городах мэр становится председателем городской администрации».

В ходе интервью ведущий NewsOne задал Кличко вопрос о его конфликте с главой киевской администрации Андреем Богданом, на что мэр Киева заявил, что речь идет не о личном противостоянии, а о разногласиях политического характера.

«Я борюсь за спасение самоуправления в Киеве. Андрей Богдан хочет, чтобы управляющий городом назначался где-то сверху», — пояснил Кличко.