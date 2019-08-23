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Кличко назвал Севастополь украинским городом с особым статусом

Мэр Киева Виталий Кличко назвал Севастополь украинским городом «с особым статусом». Такое заявление он сделал в ходе интервью украинскому телеканалу NewsOne, когда рассуждал о традициях местного самоуправления.

«В Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь», — заявил Кличко, пояснив, что «только в этих двух городах мэр становится председателем городской администрации».

В ходе интервью ведущий NewsOne задал Кличко вопрос о его конфликте с главой киевской администрации Андреем Богданом, на что мэр Киева заявил, что речь идет не о личном противостоянии, а о разногласиях политического характера.

«Я борюсь за спасение самоуправления в Киеве. Андрей Богдан хочет, чтобы управляющий городом назначался где-то сверху», — пояснил Кличко.

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Он напомнил, что мэр Киева — выборная должность, и за него проголосовали жители столицы. «И вот хотят «закон про столицу» изменить. Чтобы мэр, это один человек, а глава городского совета — другой. Должность мэра законодательная, а исполнительная власть — это Киевсовет», — заявил Кличко. Это, по его словам, превратит должность мэра в номинальную — «сидеть рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть».

Кличко занимает выборный пост городского головы Киева с 2014 года, одновременно он также занимает пост главы Киевской городской администрации.

Севастополь в 2014 году, как и Крым, вошел в состав России по итогам референдума. Украина результаты референдума не признает. Согласно Конституции России, Севастополь — город федерального значения в составе Российской Федерации; согласно Конституции Украины, Севастополь является городом со специальным статусом в составе Украины.

В июле офис президента Украины Владимира Зеленского просил кабмин отправить Кличко в отставку с должности главы Киевской городской администрации, однако кабмин это предложение не поддержал. Источники РБК, близкие к правящей партии «Слуга народа», ранее рассказывали, что у Зеленского есть к Кличко претензии.

Собеседники РБК рассказывали, что возможным вариантом разрешения конфликта может стать возвращение к разделению полномочий градоначальника — на мэра с номинальными обязанностями и на главу администрации города.

Теги: Виталий Кличко, Севастополь, Киев
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