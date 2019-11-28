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Семь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву

Семь российских туристов, пострадавших в аварии в Доминикане, вылетели в Москву, сообщило посольство России в Венесуэле на своей странице в Facebook.

Часть попавших в ДТП россиян находятся в больницах Санто-Доминго и Игуэя, шесть из них получили тяжелые травмы. Состояние еще 21 человека врачи оценили как средней степени тяжести, пять россиян получили необходимую медицинскую помощь и выписались из больницы, говорится в сообщении. Сейчас они ожидают отправки домой в гостинице.

Некоторые туристы потеряли свои паспорта, посольство работает над оформлением документов для возвращения россиян на родину, добавили в дипмиссии.

Фотогалерея 
ДТП с участием россиян в Доминикане. Фоторепортаж

Накануне, 27 ноября, автобус с туристами из России по пути в аэропорт Ла-Романа столкнулся с грузовиком, в результате аварии пострадали 27 человек, в том числе трое детей. Одной из россиянок ампутировали руки. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что грузовик резко перестроился, и водитель автобуса был вынужден экстренно затормозить, чтобы избежать столкновения.

Теги: российские туристы, Доминикана, пострадавшие
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