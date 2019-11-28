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Новый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс

В России запустили новый поезд с душем и розетками, а также без хлопающих дверей между вагонами, сообщили в Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) «РИА Новости».

Состав № 71/72 «Белогорье» проследует из Москвы в Белгород. Сообщается, что билеты на поезд купили более 600 человек, что составляет 70% его загруженности. Фирменный поезд состоит из шести купейных и десяти плацкартных вагонов с двухвагонными сцепами «гармошкой». В новых вагонах появился душ, холодильники и микроволновки, вендинговые автоматы с едой и напитками. Купе оборудовали розетками и разъемами USB, откидными столиками и индивидуальными сейфами.

Фотогалерея 
Как могут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД. Фоторепортаж

В октябре компания «Трансмашхолдинг» показала прототип нового плацкарта, оснащенного душем. В РЖД тогда отмечали, что стоимость проезда в новых вагонах будет не выше, чем на обычные. 27 ноября ФПК представила три концепта новых плацкартов с персональными столиками, передвижными перегородками и капсульным дизайном. В компании пока не решили, какой вариант будет принят.

Теги: поезд, душ, РЖД, ФПК
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