Появились первые фотографии нового плацкартного вагона с душем

Компания «Трансмашхолдинг» показала новый плацкартный вагон, оснащенный душем. Его фотографии с выставки в рамках экономического форума «Россия — Африка», проходящего в Сочи, опубликовало «РИА Новости».

В новом плацкартном вагоне будут ярко-синие полки и бежевые стены, а каждое место получит свое освещение и розетку. Общий столик при этом станет откидным, и в туалетной комнате вагона появится душевая кабина.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В апреле Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) представила новые пассажирские купейные вагоны. В них появились душ, сейф и специальная кухонная зона с холодильником и микроволновыми печами. Как сообщили в «Трансмашхолдинге» (строит вагоны по заказу РЖД), первые поезда с купейными вагонами нового типа сформируют осенью 2019 года.