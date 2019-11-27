Спецслужбы Ирана объявили о задержании восьми шпионов ЦРУ

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Иранские спецслужбы задержали восемь человек, связанных с американским Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). Об этом со ссылкой на заявление местной контрразведки сообщает иранское государственное агентство IRNA.

По данным отдела по борьбе со шпионажем иранских разведывательных сил, задержанные американские шпионы собирали информацию о беспорядках в стране под видом «гражданских журналистов», составляли отчеты и передавали их за границу. По данным Тегерана, в числе отправленных за границу материалов были видеоролики с протестов.

Агентство отмечает, что за задержанными ранее вели наблюдение местные спецслужбы. Шестерых задержали во время беспорядков, а двух других — перед выездом из страны.

В октябре в Иране начались протесты, причиной которых стало решение властей повысить цены на бензин. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявлял, что противники Ирана и «иностранные враги» устроили «саботаж».