Лидер Ирана связал протесты из-за бензина с происками иностранных врагов

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал решение повысить цены на бензин, которое вызвало протесты, обвинив при этом врагов страны в саботаже

Фото: Morteza Nikoubazl / File Photo / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал повышение цен на бензин, которое спровоцировало акции протеста по всей стране, обвинив противников исламской республики и «иностранных врагов» в «саботаже», сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

«Несомненно, некоторые люди обеспокоены этим решением, <...> однако саботаж и поджоги совершаются хулиганами, а не нашим народом. Контрреволюционеры и враги Ирана всегда поддерживали диверсии и продолжают это делать», — заявил он.

По его словам, повышение цен на бензин является обоснованным и должно быть реализовано. Аятолла призвал чиновников не допустить повышения цен на другие товары.

Повышение цен было согласовано Высшим советом по экономической координации, в состав которого входят президент Ирана Хасан Роухани и спикер парламента Али Лариджани. Как пишет Al Jazeera, стоимость топлива выросла на 50% до 15 тыс. риалов за литр (около $0,45).