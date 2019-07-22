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Спецслужбы Ирана заявили об аресте 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана заявили, что ЦРУ удалось привлечь некоторых из работников критически важных для страны секторов обещаниями помочь с визой или даже дать возможность переехать в США
Фото: Vahid Salemi / AP

Спецслужбы Ирана выявили и арестовали в стране 17 шпионов, работавших на ЦРУ, сообщает иранское информагентство Fars. Представитель Министерства информации и национальной безопасности Ирана на брифинге в понедельник заявил, что среди арестованных были работники критически важных для страны отраслей, передает агентство Mehr.

«После прихода к власти администрации Трампа мы стали свидетелями активизации разведывательной деятельности [ЦРУ] в отношении Ирана», — сказал представитель ведомства.

Политика
Иран заявил об аресте агентов ЦРУ в нескольких странах

По его словам, ЦРУ удалось убедить некоторых граждан Ирана работать на разведку за счет обещаний помочь с получением визы. Другим обещали дать возможность переехать в США и получить гражданство, найти высокооплачиваемую работу, выплатить крупную сумму денег или оплатить необходимые медицинские услуги.

Представитель иранской спецслужбы отметил, что на контакт с будущими шпионами вербовщики из ЦРУ выходили в том числе через социальные сети, а также на различных научных конференциях в Европе, Азии и Африке. Тех, кто соглашался сотрудничать, обучали поддерживать контакты с ЦРУ из Ирана с помощью специального оборудования. В частности, для передачи информации использовались специальные устройства, замаскированные под камни и размещенные в парках Тегерана и других местах.

В Министерстве информации и национальной безопасности заверили, что благодаря эффективной работе иранской контрразведки никому из арестованных шпионов не удалось в полной мере выполнить порученное ему задание. При этом часть из них пошла на сотрудничество с иранскими спецслужбами, другие же были приговорены к длительным срокам лишения свободы или даже к смертной казни.

Политика
В Иране казнили сотрудника оборонной сферы за шпионаж в пользу ЦРУ

В середине июня власти Ирана заявили о раскрытии созданной США «крупной сети кибершпионажа, а секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани сообщил, что переданная союзникам Ирана информация привела к арестам агентов ЦРУ в нескольких странах мира и развалу разведывательной сети.

Заявления иранских спецслужб о разоблачении агентов ЦРУ происходят на фоне резкого обострения отношений Ирана и США, связанных с выходом Вашингтона из так называемой ядерной сделки, по условиям которой Тегеран согласился в обмен на отмену международных санкций поставить свою ядерную программу под контроль МАГАТЭ. После выхода США из сделки американские санкции против Ирана были восстановлены, проводимые Вашингтоном действия министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал политикой тотального удушения иранской экономики.

Напряженность между Ираном и США усилилась 20 июня, когда Иран заявил о том, что сбил в своем воздушном пространстве американский беспилотник. Вашингтон эту информацию подтвердил, однако отметил, что дрон был сбит не над территорией Исламской Республики, а в международном воздушном пространстве. После этого газета The New York Times сообщила, что Трамп отдал распоряжение о нанесении удара по целям в Иране, однако в последний момент отменил его. Сам президент США это решение впоследствии объяснил тем, что удар привел бы к гибели 150 человек. Позднее уже США заявили об уничтожении иранского беспилотника.

«Любое «неосторожное движение» способно привести к конфликту, чреватому непредсказуемыми и разрушительными последствиями», — заявил в середине июля Лавров.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Иран, ЦРУ
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В Иране казнили сотрудника оборонной сферы за шпионаж в пользу ЦРУ
Политика
Иран заявил об аресте агентов ЦРУ в нескольких странах
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