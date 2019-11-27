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Политика ,  
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Мосгордума приняла бюджет столицы на 2020 год
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Депутаты Московской городской думы большинством голосов приняли закон о бюджете столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщает пресс-служба городского парламента. За принятие закона проголосовало 35 депутатов, против — семь, двое воздержались.

В сообщении пресс-службы Мосгордумы отмечается, что в 2020 году доходы городского бюджета запланированы в объемы свыше 2,7986 трлн руб., расходы — 3,1 трлн руб., дефицит — 351 млрд руб.

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На социальные нужды планируется потратить 1,7 трлн руб., в том числе на медицину — 400 млрд руб., на образование — 415,5 млрд руб., на выплату пенсий и пособий — 537,8 млрд руб.

На реализацию программы реновации планируется выделить 103,3 млрд руб., на программу «Жилище» — 224,8 млрд руб., на строительство метро, дорог и иные транспортные нужды — 714,1 млрд руб.

Теги: Москва
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