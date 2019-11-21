Госдума утвердила бюджет на три года

Госдума утвердила бюджет на три года

Депутаты Госдумы утвердили федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«В бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и так далее», — указывается в сообщении.

Согласно принятому документу, доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,38 трлн руб., а в следующие два года будут расти примерно на 1 трлн руб. Расходы в 2020 году прогнозируются на уровне 19,5 трлн руб., причем расти они будут быстрее доходов.

Также отмечается, что бюджетный профицит в следующем году составит 876 млрд руб., а к 2022 году — снизится до 295 млрд руб. ВВП в 2020-м году прогнозируется на уровне 112,86 трлн руб.