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Политика ,  
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Госдума утвердила бюджет на три года

Депутаты Госдумы утвердили федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«В бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и так далее», — указывается в сообщении.

Согласно принятому документу, доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,38 трлн руб., а в следующие два года будут расти примерно на 1 трлн руб. Расходы в 2020 году прогнозируются на уровне 19,5 трлн руб., причем расти они будут быстрее доходов.

Также отмечается, что бюджетный профицит в следующем году составит 876 млрд руб., а к 2022 году — снизится до 295 млрд руб. ВВП в 2020-м году прогнозируется на уровне 112,86 трлн руб.

Экономика
Госдума перераспределила 1% бюджета страны

19 ноября, в ходе второго чтения проекта бюджета, депутаты приняли более 440 поправок к бюджету и перераспределили около 740 млрд руб. на три года.

В частности, был изменен порядок погашения задолженности по бюджетным кредитам регионов, увеличены расходы на технику для МЧС и оплату труда пожарным, а также расширен перечень заболеваний, лекарства на лечение которых выделяются из бюджета. Кроме того, Крыму и Севастополю депутаты выделили дотации для обеспечения сбалансированности бюджетов. 

Теги: бюджет, Госдума
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