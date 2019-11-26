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Экономика ,  
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Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету
Тюменская область направит 3,4 млрд руб. в 2020–2022 годах в качестве субсидии в федеральный бюджет для развития подведомственного Минобороны высшего военного училища. Эксперты называют такой трансферт исключительной практикой
Здание правительства Тюменской области (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет. Обычно деньги идут в другом направлении: в 2019 году федеральный центр должен перевести регионам 2,4 трлн руб. Средства Тюменской области пойдут на софинансирование реконструкции и строительства Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

Закон о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку (одобрен Совфедом 25 ноября) предусматривает, что в 2020 году из бюджета Тюменской области федеральному бюджету может быть предоставлена субсидия для софинансирования исполнения расходного обязательства Российской Федерации по строительству (реконструкции) объектов государственной собственности. Этот пункт появился в бюджете после внесения поправок ко второму чтению, поправка была инициирована правительством.

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В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области РБК сообщили, что субсидия предполагается на софинансирование строительства и реконструкции объектов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Училище подведомственно Министерству обороны и является собственностью федерального центра.

По инициативе Тюмени

Выделение средств на строительство военного института — инициатива Тюменской области, которая выступила с таким предложением, сообщили РБК в пресс-службе Минфина России.

«Такие примеры — скорее исключительная практика по инициативе регионов, Минфин России не прорабатывает вопрос расширения такой практики», — подчеркнули в пресс-службе.

Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году. Эти деньги вернутся в Тюменскую область вместе с расходной долей федерального правительства.

Тюменская область рассматривает уровень софинансирования в реализации проекта в размере 50% от стоимости строительно-монтажных работ, сообщили в департаменте по общественным связям региона. Как отмечает департамент, объем средств определен на основании предварительного графика строительно-монтажных работ, представленного Минобороны, и требует уточнения.

Весь проект рассчитан на пятилетний срок. За это время планируется построить более 30 социальных объектов, среди которых несколько казарм, котельная, столовая, крытый спортивный комплекс, учебные корпуса, культурно-досуговый центр, поликлиника, тир, учебно-технические и административные здания и несколько спортивных площадок.

Исключительный случай

В 2018 году средства федеральному бюджету выделяла Москва. Почти 11 млрд руб. пошли в виде взноса в уставный капитал РЖД в целях финансирования строительства объектов Московской железной дороги.

Инициатива Тюмени по субсидированию федерального бюджета, очевидно, разовый случай, считает директор группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства НКР Александр Шураков. По его словам, более распространены (хотя тоже встречаются нечасто) горизонтальные субсидии, когда один регион софинансирует расходы на территории другого.

«У Тюменской области на депозитах скопилось порядка 110 млрд руб. Такие финансовые резервы сформированы, в том числе, благодаря программе сотрудничества, действующей между Тюменской областью и автономными округами — ХМАО-Югра и ЯНАО, которые перечисляют треть поступлений по налогу на прибыль в бюджет Тюменской области», — сказал Шураков РБК.

Эксперт полагает, что такое софинансирование со стороны региона — это способ привлечь федеральные власти, которые без участия со стороны региона, возможно, не стали бы строить и ремонтировать объекты военного вуза. Например, в богатых регионах есть медицинские учреждения федерального уровня, которые им по статусу не обязательны, но которые они сами построили и финансируют, уточняет Шураев.

Тюменская область — один из регионов, которые не получают дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности. Бюджет субъекта на 2020 год сформирован с дефицитом в 57,3 млрд руб., который целиком покрывается бюджетными остатками (депозитами).

Такие «отрицательные трансферты» (из бюджета субъекта в федеральный бюджет) — очень редкая практика, согласен завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов. Он привел в пример передачу в федеральный бюджет налогового долга ЮКОСа перед Тюменской областью и ХМАО в 2005 году и направлении сверхдоходов Сахалинской области, возникших в один из годов в результате соглашения о разделе продукции, на взнос в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

О возможности использования «отрицательных трансфертов» для выравнивания бюджетной обеспеченности регионов писал в своей докторской диссертации в 2012 году первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Применение «отрицательного трансферта» позволяет более полно использовать природную ренту для социального развития регионов, отмечал он.

Автор: Анна Гальчева
Теги: федеральный бюджет, субсидии, Тюменская область
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