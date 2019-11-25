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Совфед утвердил бюджет на 2020–2022 годы
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Депутаты верхней палаты парламента одобрили закон о федеральном бюджете на ближайшие три года, передает «РИА Новости».

Согласно документу, в 2020 году предполагается профицит 0,8%, в 2021 и 2022 годах — 0,5 и 0,1% соответственно.

Доходы государства составят 20,379 трлн руб. в следующем году и повысятся в последующие два — 21,247 трлн и 22,058 трлн руб. Расходы за три года в абсолютном выражении будут возрастать: 19,503 трлн, 20,634 трлн и 21,763 трлн руб. Таким образом, профицит в 2020, 2021 и 2022 годах будет равен 876 млрд, 613 млрд и 295 млрд руб. соответственно.

Экономика
Госдума перераспределила 1% бюджета страны

Параметры рассчитали на основе прогнозируемого объема ВВП 112,863 трлн руб. и инфляции не выше 3% в 2020 году, в последующие два года — 120,364 трлн и 128,508 трлн руб. при максимальной годовой инфляции 4%.

21 ноября Госдума утвердила федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. В сообщении нижней палаты отмечалось, что больше всего бюджетных расходов запланировано на социальную сферу: образование и медицину.

Ранее Госдума поддержала более 440 поправок к проекту федерального бюджета на указанный период, в результате чего было перераспределено около 740 млрд руб., или 1% бюджета страны.

Теги: Совет Федерации, федеральный бюджет
Материалы по теме
Госдума утвердила бюджет на три года
Политика
Госдума перераспределила 1% бюджета страны
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