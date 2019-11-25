Совфед утвердил бюджет на 2020–2022 годы

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Депутаты верхней палаты парламента одобрили закон о федеральном бюджете на ближайшие три года, передает «РИА Новости».

Согласно документу, в 2020 году предполагается профицит 0,8%, в 2021 и 2022 годах — 0,5 и 0,1% соответственно.

Доходы государства составят 20,379 трлн руб. в следующем году и повысятся в последующие два — 21,247 трлн и 22,058 трлн руб. Расходы за три года в абсолютном выражении будут возрастать: 19,503 трлн, 20,634 трлн и 21,763 трлн руб. Таким образом, профицит в 2020, 2021 и 2022 годах будет равен 876 млрд, 613 млрд и 295 млрд руб. соответственно.

Параметры рассчитали на основе прогнозируемого объема ВВП 112,863 трлн руб. и инфляции не выше 3% в 2020 году, в последующие два года — 120,364 трлн и 128,508 трлн руб. при максимальной годовой инфляции 4%.