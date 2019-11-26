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«Нафтогаз» пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России
По словам исполнительного директора "Нафтогаза Украины", поступающий без контракта газ будет рассматриваться как "газ неопределенного собственника"
Фото: Стрингер / РИА Новости

В случае отсутствия контракта с Россией на транзит газа Украина будет с 1 января закачивать газ в свои подземные хранилища. Об этом в комментарии на своей странице в Facebook заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Один из пользователей попросил Витренко прокомментировать его заявление в телеэфире о том, что поступающий на Украину транзитный газ после 1 января будет рассматриваться как контрабанда, если не будет соответствующего соглашения. «Будет ли в этом случае обращение в суд, или Украина перекроет вентиль?» — спросил пользователь.

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.

На уточняющий вопрос другого пользователя, как этот вопрос будет решаться с технической точки зрения, и как поступающий газ будет оформляться в таможенных документах, исполнительный директор «Нафтогаза Украины» заявил, что не намерен пока разъяснять все нюансы.

Вечером 25 ноября тему продолжения транзита и возобновления прямых поставок газа на Украину в телефонном разговоре обсудили президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Что конкретно обсуждали лидеры двух стран, Кремль и офис президента Украины не уточнили.

Текущий контракт на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) истекает 31 декабря. До сих пор Москва и Киев не договорились об условиях нового соглашения. В России предлагают заключить контракт сроком на один год при условии отказа «Нафтогаза» от судебных исков к «Газпрому». В Киеве заявляют, что рассчитывают на долгосрочное соглашение.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, «Нафтогаз Украины»
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