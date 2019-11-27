Путин приехал на церемонию прощания с президентом СПбГУ Вербицкой

Путин приехал на церемонию прощания с президентом СПбГУ Вербицкой

Владимир Путин на церемонии прощания с Людмилой Вербицкой (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский государственный университет на церемонию прощания с президентом вуза Людмилой Вербицкой, сообщает ТАСС.

Глава государства принял участие в гражданской панихиде в здании Двенадцати коллегий. На ней присутствовали преподаватели, выпускники, деятели культуры, ученые и политики.

Отпевание пройдет в храме Смоленской иконы Божией Матери, а похоронят Вербицкую на Северном кладбище.