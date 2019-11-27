Общество , 27 ноя, 13:43
0
Путин приехал на церемонию прощания с президентом СПбГУ Вербицкой
Владимир Путин на церемонии прощания с Людмилой Вербицкой
Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский государственный университет на церемонию прощания с президентом вуза Людмилой Вербицкой, сообщает ТАСС.
Глава государства принял участие в гражданской панихиде в здании Двенадцати коллегий. На ней присутствовали преподаватели, выпускники, деятели культуры, ученые и политики.
Отпевание пройдет в храме Смоленской иконы Божией Матери, а похоронят Вербицкую на Северном кладбище.