В СПбГУ назвали дату и место прощания с Людмилой Вербицкой

В СПбГУ назвали дату и место прощания с Людмилой Вербицкой

Людмила Вербицкая (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Церемония прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября. Сообщение об этом размещено на сайте университета.

В этот день с 10 до 12 утра пройдет гражданская панихида в актовом здании Двенадцати коллегий СПбГУ, затем состоится отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери. Похоронят ее на Северном кладбище.

Людмила Вербицкая — известный лингвист-русист, была первой женщиной, избранной на пост ректора СПбГУ (1994 год). В 2008 году ее избрали первым президентом университета, а с 2010 года она одновременно была деканом филологического факультета вуза. Умерла она 24 ноября, на 84-м году жизни.

25 ноября, комментируя смерть Вербицкой, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это событие большой утратой как для российской науки, так и лично для президента Владимира Путина. По его словам, Путина и Вербицкую связывали «добрые отношения».