Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге проходит прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Она умерла 24 ноября на 84-м году жизни. На церемонию приехал президент России Владимир Путин

Гражданская панихида прошла в актовом здании Двенадцати коллегий СПбГУ. Отпевание состоится в храме Смоленской иконы Божией Матери Президент России Владимир Путин Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Помощник президента Андрей Фурсенко (справа) с родными Людмилы Вербицкой Президент Российского книжного союза Сергей Степашин Министр просвещения Ольга Васильева Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов Ректор Горного университета Владимир Литвиненко (слева) и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев Руководитель фракции Партии роста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга