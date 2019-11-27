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Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Фоторепортаж
В Санкт-Петербурге проходит прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Она умерла 24 ноября на 84-м году жизни. На церемонию приехал президент России Владимир Путин
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Гражданская панихида прошла в актовом здании Двенадцати коллегий СПбГУ. Отпевание состоится в храме Смоленской иконы Божией Матери
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Помощник президента Андрей Фурсенко (справа) с родными Людмилы Вербицкой
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Министр просвещения Ольга Васильева
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Ректор Горного университета Владимир Литвиненко (слева) и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Руководитель фракции Партии роста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга
Теги: мультимедиа, прощание
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Путин приехал на церемонию прощания с президентом СПбГУ Вербицкой
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