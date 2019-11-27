Общество , 27 ноя, 13:51
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Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Фоторепортаж
В Санкт-Петербурге проходит прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Она умерла 24 ноября на 84-м году жизни. На церемонию приехал президент России Владимир Путин
Гражданская панихида прошла в актовом здании Двенадцати коллегий СПбГУ. Отпевание состоится в храме Смоленской иконы Божией Матери
Президент России Владимир Путин
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Помощник президента Андрей Фурсенко (справа) с родными Людмилы Вербицкой
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин
Министр просвещения Ольга Васильева
Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Ректор Горного университета Владимир Литвиненко (слева) и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев
Руководитель фракции Партии роста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева
Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга