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Кремль назвал смерть президента СПбГУ Вербицкой утратой лично для Путина
Людмила Вербицкая и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой, о смерти которой стало известно накануне. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», — сказал он. Песков добавил, что Путина связывали с Вербицкой добрые отношения, он часто с ней общался.

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что имя Вербицкой навсегда останется в истории российской педагогической науки, передает ТАСС.

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Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

О смерти Вербицкой стало известно накануне. Ей было 83 года. Вербицкая окончила Ленинградский университет с отличием в 1958 году, с конца 1970-х была профессором кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков филфака, позднее стала заведующей кафедрой общего языкознания.

Вербицкая стала ректором университета в 1994 году и дважды переизбиралась на этот пост — в 1999 и 2014 годах.

Теги: Владимир Путин, соболезнования, Людмила Вербицкая, СПбГУ
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