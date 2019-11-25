Кремль назвал смерть президента СПбГУ Вербицкой утратой лично для Путина

Людмила Вербицкая и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой, о смерти которой стало известно накануне. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», — сказал он. Песков добавил, что Путина связывали с Вербицкой добрые отношения, он часто с ней общался.

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что имя Вербицкой навсегда останется в истории российской педагогической науки, передает ТАСС.

О смерти Вербицкой стало известно накануне. Ей было 83 года. Вербицкая окончила Ленинградский университет с отличием в 1958 году, с конца 1970-х была профессором кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков филфака, позднее стала заведующей кафедрой общего языкознания.