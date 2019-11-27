Суд арестовал двух человек по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Суд арестовал двух человек по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Басманный суд Москвы арестовал Гелани Костоева и Ахмеда Арапиева, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Костоева и Арапиева задержали о делу об убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Как сообщила Морозова РБК, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Источник в СК рассказал РБК, что убийство начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата раскрыто. «Убийство было совершено из личной мести, подозреваемые Арапиев и Костоев — уроженцы ингушского села Экожево», — рассказал источник. Их отследили с помощью системы «Поток».

Известно, что они перемещались в вечер убийства по городу на такси, за рулем которого был Гелани Костоев. Также источник отметил, то в селе Экожево прошли обыски и задержаны еще двое подозреваемых в организации убийства, их этапировали в Москву.