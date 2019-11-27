СМИ сообщили о новых задержаниях по делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии

СМИ сообщили о новых задержаниях по делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии

По уголовному делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата задержаны четыре человека. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О новых задержаниях сообщает также «КоммерсантЪ». По данным газеты, в деле уже пятеро фигурантов. Все они являются друг другу родственниками и членами секты баталхаджинцев.

В результате оперативных мероприятий двое родственников предполагаемого убийцы Курейши Картоева были арестованы в Москве. Это водитель, который привез Картоева на место преступления, Гилани Костоев. Он назвал имя подозреваемого в убийстве, а также его сообщника — Ахмеда Арапиева.

После этого в ингушском селе Экажево, откуда родом предполагаемый убийца, прошли обыски. В ходе них были задержаны двое родственников Картоева. Их планируют доставить в Москву и арестовать решением Басманного суда.