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Общество ,  
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СМИ сообщили о новых задержаниях по делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии

По уголовному делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата задержаны четыре человека. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О новых задержаниях сообщает также «КоммерсантЪ». По данным газеты, в деле уже пятеро фигурантов. Все они являются друг другу родственниками и членами секты баталхаджинцев.

В результате оперативных мероприятий двое родственников предполагаемого убийцы Курейши Картоева были арестованы в Москве. Это водитель, который привез Картоева на место преступления, Гилани Костоев. Он назвал имя подозреваемого в убийстве, а также его сообщника — Ахмеда Арапиева.

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После этого в ингушском селе Экажево, откуда родом предполагаемый убийца, прошли обыски. В ходе них были задержаны двое родственников Картоева. Их планируют доставить в Москву и арестовать решением Басманного суда.

По информации «Известий», убийство Эльджаркиева полностью раскрыто: установлены все причастные к нему лица, мотив преступления — кровная месть. Картоев, по мнению следствия, скрывается в Турции.

Начальник ЦПЭ Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его родной брат, работавший врачом в одной из столичных клиник, были застрелены на улице Академика Анохина на юго-западе Москвы 2 ноября.

Практически сразу мотивом расправы была названа кровная месть со стороны представителей одной из самых закрытых религиозных общин России — баталхаджинцев.

Один из лидеров секты Ахмед Белхороев был убит в декабре 2018 года в Назрани. Баталхаджинцы посчитали, что к этому причастен Эльджаркиев. В январе на главу ЦПЭ было совершено покушение — его автомобиль обстреляли по дороге из Чечни. После этого Эльджаркиев начал использовать бронированную машину и телохранителей. В Москву офицер прибыл на учебу, услугами охраны в столице он не пользовался.

Теги: убийство, задержание
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