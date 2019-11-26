В селе предполагаемого убийцы главы центра «Э» задержали двоих человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек после обысков в жителях домов села Экажево в Ингушетии в рамках дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму местного МВД Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу села Микаила Евлоева.

«Да, вчера в селе проводились обыски правоохранителями. Задержаны два человека, вроде по фамилиям Арапиев и Картоев. У нас нет полной информации, я спрашивал у участковых, это все, что им известно», — заявил Евлоев.

О проводимых в селе обысках накануне сообщали информационные агентства со ссылкой на источники. По данным ТАСС, следственные действия одновременно велись по нескольким адресам. Собеседник агентства сообщал, что у следователей возникли вопросы к родственникам Курейши Картоева, заочно арестованного и обвиняемого в рамках убийства. «Интерфакс» передавал, что обыски проходили в частном доме Картоева, в результате был задержан, предположительно, его двоюродный брат.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили на юго-западе Москвы 2 ноября. Как сообщал источник РБК, 42-летний Картоев — предполагаемый убийца Эльджаркиевых. После случившегося он скрылся на рейсовом автобусе, следовавшем из Москвы в дагестанский Хасавюрт. Басманный суд 18 ноября заочно арестовал Картоева, предъявив ему обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия.