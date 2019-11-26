Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,26) Quote, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (+0,2) Quote, 12:39
Миллер назвал препятствие для продолжения транзита газа через Украину Общество, 19:57 Почитай старших: кто автор текста. Тест РБК и Билайн, 19:48 Герман Греф — об экосистемах и приватности в интернете. Прямая трансляция Финансы, 19:41 В селе предполагаемого убийцы главы центра «Э» задержали двоих человек Общество, 19:41 Летевший из Еревана в Москву лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону Общество, 19:33 Шнуров и Васильева увидели проблему в образе «сварщика с водкой» Общество, 19:30 Президент IIHF исключил перенос чемпионата мира по хоккею из России Спорт, 19:17 Белый дом ненадолго закрыли из-за небольшого самолета над Вашингтоном Общество, 19:12 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 19:09 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:03 В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски Общество, 19:03 На сайте госуслуг произошел сбой Технологии и медиа, 18:54 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 18:49 «Динамо» выиграло суд на €750 тыс. по трансферу футболиста Рауша Спорт, 18:42
Общество ,  
0 
В селе предполагаемого убийцы главы центра «Э» задержали двоих человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек после обысков в жителях домов села Экажево в Ингушетии в рамках дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму местного МВД Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу села Микаила Евлоева.

«Да, вчера в селе проводились обыски правоохранителями. Задержаны два человека, вроде по фамилиям Арапиев и Картоев. У нас нет полной информации, я спрашивал у участковых, это все, что им известно», — заявил Евлоев.

Общество
СМИ узнали об обысках по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

О проводимых в селе обысках накануне сообщали информационные агентства со ссылкой на источники. По данным ТАСС, следственные действия одновременно велись по нескольким адресам. Собеседник агентства сообщал, что у следователей возникли вопросы к родственникам Курейши Картоева, заочно арестованного и обвиняемого в рамках убийства. «Интерфакс» передавал, что обыски проходили в частном доме Картоева, в результате был задержан, предположительно, его двоюродный брат.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили на юго-западе Москвы 2 ноября. Как сообщал источник РБК, 42-летний Картоев — предполагаемый убийца Эльджаркиевых. После случившегося он скрылся на рейсовом автобусе, следовавшем из Москвы в дагестанский Хасавюрт. Басманный суд 18 ноября заочно арестовал Картоева, предъявив ему обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия.

Теги: Ингушетия, обыски, задержания
Материалы по теме
Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии
Общество
В Москве задержали участника убийства главы центра «Э» Ингушетии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter