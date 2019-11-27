СМИ сообщили о состоянии пострадавших в Доминикане российских туристов

Авария произошла на Коралловом шоссе в юго-восточной части Доминиканы: туристический автобус, следовавший в аэропорт Романа, столкнулся с грузовым автомобилем и перевернулся.

Изначально сообщалось, что в автобусе находилось от 60 до 70 человек. На кадрах с места происшествия видно, как транспортное средство лежит на боку на проезжей части, а в нескольких десятках метров от него в кювете находится грузовик.

К месту ДТП прибыли службы спасения, силы гражданской обороны. Пострадавших доставили в местные больницы, в том числе и на вертолетах санавиации. Остальных туристов разместили в гостиницах.