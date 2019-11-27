СМИ сообщили о состоянии пострадавших в Доминикане российских туристов

Семеро граждан России находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Доминиканской Республике. Об этом сообщает издание Listin Diario.
Всего в результате столкновения автобуса с грузовиком пострадало 17 российских туристов. По данным другого местного портала Diario Libre, число пострадавших — 18 человек.
По информации РЕН ТВ, пострадавших - 20 человек. Среди них есть дети.
Как пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике), в автобусе находилось 39 граждан страны.