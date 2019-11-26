Автобус с российскими туристами попал в аварию в Доминиканской республике

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Доминиканской республике

В автобусе находились, по уточненным данным, по меньшей мере 35 россиян. Есть пострадавшие, которых доставили в ближайшую больницу

Видео: Listín Diario / YouTube

Автобусе, в котором находились, по уточненным данным не более 40 российских туристов, столкнулся с грузовиком недалеко от города Игуэй, сообщает издание Diario Libre.

ДТП произошло во второй половине дня. Сообщается, что автобус направлялся в аэропорт Ла-Романа. По данным российского посольства в Доминикане, в автобусе находились 35 российских туристов, сообщает «РИА Новости». Агентству ТАСС в диппредставительстве сообщили, что в автобусе находись 39 россиян. Пострадавших госпитализируют, остальных размещают в гостинице. Погибших в результате ДТП нет, уточнили в дипмиссии. Точное число пострадавших не называется.

Судя по кадрам с места происшествия после столкновения автобус упал на бок.