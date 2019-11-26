Автобус с российскими туристами попал в аварию в Доминиканской республике

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,26) Quote, 26 ноя, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (+0,2) Quote, 26 ноя, 12:39
Помпео выразил обеспокоенность из-за испытаний Турцией российских С-400 Политика, 01:01 Гол Дибалы со штрафного принес «Ювентусу» победу над «Атлетико» в ЛЧ Спорт, 01:01 Трамп пошутил о повестках на слушания по его импичменту для двух индеек Политика, 00:54 Судья отменил пенальти в сторону «Реала» и красную карточку вратарю в ЛЧ Спорт, 00:40 Посольство назвало число туристов в попавшем в ДТП автобусе в Доминикане Общество, 00:20 Меланию Трамп освистали на молодежном саммите Общество, 00:16 Появились кадры с места ДТП с российскими туристами в Доминикане Общество, 00:03 «Единая Россия» создаст структуру для координации предвыборных кампаний Политика, 00:00 Верховный суд рассмотрит проблему перекладывания вины за уход от налогов Экономика, 00:00 Как не пострадать за налоговые злоупотребления контрагентов Pro, 00:00 Российское посольство отреагировало на ДТП с автобусом в Доминикане Общество, 26 ноя, 23:58 Как по-настоящему быстро продать квартиру. Карточки РБК и ПИК Брокер, 26 ноя, 23:55 Автобус с российскими туристами попал в аварию в Доминиканской республике Общество, 26 ноя, 23:53 Адвокат историка Соколова назвал условия его перевода в Москву Общество, 26 ноя, 23:47
Общество ,  
0 
Автобус с российскими туристами попал в аварию в Доминиканской республике
В автобусе находились, по уточненным данным, по меньшей мере 35 россиян. Есть пострадавшие, которых доставили в ближайшую больницу

Видео: Listín Diario / YouTube

Автобусе, в котором находились, по уточненным данным не более 40 российских туристов, столкнулся с грузовиком недалеко от города Игуэй, сообщает издание Diario Libre.

ДТП произошло во второй половине дня. Сообщается, что автобус направлялся в аэропорт Ла-Романа. По данным российского посольства в Доминикане, в автобусе находились 35 российских туристов, сообщает «РИА Новости». Агентству ТАСС в диппредставительстве сообщили, что в автобусе находись 39 россиян. Пострадавших госпитализируют, остальных размещают в гостинице. Погибших в результате ДТП нет, уточнили в дипмиссии. Точное число пострадавших не называется.

Общество
Появились кадры с места ДТП с российскими туристами в Доминикане

Судя по кадрам с места происшествия после столкновения автобус упал на бок.

По данным местного издания Listin Diario, в числе пострадавших 17 человек, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. 

На место происшествия прибыли спасатели и медики. «В настоящее время мы направляем два вертолета и две наземные машины скорой помощи для оказания помощи 60 туристам в результате произошедшей аварии», — сообщила санитарная авиация на своей странице в Twitter. По данным Diario Libre, пострадавших доставляют в больницу города Игуэй.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ДТП, Доминикана, автобус, туристы
Материалы по теме
Появились кадры с места ДТП с российскими туристами в Доминикане
Общество
Российское посольство отреагировало на ДТП с автобусом в Доминикане
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter