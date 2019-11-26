Американский сенатор обвинил Турцию в переходе через красную черту

По словам Криса Ван Холлена, США теперь обязаны ввести санкции против Анкары

Крис Ван Холлен (Фото: Andrew Harnik / AP)

Американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в своем Twitter написал, что турецкий президент Реджеп Эрдоган «пересек красную черту». Таким образом он отреагировал на новость о том, что в Анкаре начали испытание радаров, приобретенной у России системы С-400.

«Спустя две недели после визита в Вашингтон Эрдоган «вытер ноги об Трампа, США и НАТО. Он пересек еще одну красную линию», - сообщил Ван Холлен.

По словам сенатор, теперь Трамп обязан ввести санкции против Турции, а государственному секретарю Майку Помпео нужно выступить против Анкары в связи с тем, что Турция нарушила ранее достигнутые соглашения о зоне безопасности в Сирии и вновь нападала на курдов.

США уже много месяцев требуют от Турции расторгнуть контракт с Россией на поставку систем противовоздушной обороны С-400. В Вашингтоне считают эту сделку опасной для НАТО и настаивают на приобретение Анкарой американских Patriot.

21 ноября представитель Государственного департамента США напомнил, что Турция остается под риском введения санкций по закону CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). В то же время этот документ не утверждает какой-либо строго обозначенный срок для введения ограничительных мер. К примеру, отметил чиновник, в соответствии с тем же законом Вашингтон ввел санкции против китайских госструктур за покупку российских истребителей только спустя девять месяцев.

Турция закупила у России несколько дивизионов С-400 в 2018 году за $2,5 млрд. Поставки зенитных ракетных комплексов начались летом этого года и досрочно завершились 1 ноября.