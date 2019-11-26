Миллер назвал препятствие для продолжения транзита газа через Украину

Алексей Миллер (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Заключению договора о поставках российского газа через Украину препятствуют проблемы, возникшие на фоне перехода республики на европейское законодательство. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщается на сайте Кремля.

Миллер объяснил, что на Украине необходимо создать компанию — независимый газотранспортный оператор, которая должна пройти сертификацию. По его словам, пока этого не сделано. Топ-менеджер также напомнил, что подачу заявок о бронировании транзитных мощностей необходимо провести в заранее установленные сроки. Это технические проблемы, заметил глава «Газпрома», однако они должны быть оперативно решены.

Ранее президент Владимир Путин провел встречу с Миллером и главой Минэнерго Александром Новаком, где они обсудили российско-украинское взаимодействие в сфере энергетики, а также готовность энергетического комплекса России к работе в зимний период.

Накануне президент также провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Речь шла о возвращении Москвой украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе, а также о продолжении поставок российского газа через Украину.

Действующий двусторонний контракт на транзит истекает 31 декабря.