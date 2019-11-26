В Киеве заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

На сегодняшний день существует стопроцентный риск прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает РБК-Украина.

По словам министра, в 2019 году в подземных газовых хранилищах хранится на 30% газа больше, чем в прошлом. Оржель считает, что цена на российский газ достигнет исторического минимума в том случае, если Киев подпишет новый контракт на транзит российского голубого топлива, сообщает liga.net.

Глава украинского Минэнерго добавил, что Украина делает все возможное для заключения нового соглашения с «Газпромом». Он также назвал приоритетом подписание нового газового контракта с российской компанией. Однако точную дату следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту министр не озвучил.

Транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает 31 декабря 2019 года. Для дальнейшего разрешения вопроса между Россией, Украиной и Евросоюзом прошло несколько раундов переговоров, однако конкретных договоренностей достичь не удалось.

18 ноября стало известно, что «Газпром» направил в «Нафтогаз» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через Украину сроком на один год.