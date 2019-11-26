В Киеве санкции США назвали инструментом в переговорах с Россией по газу

Фото: Thomas Eugster / Nord Stream 2

Украина планирует использовать возможные санкции США против газопровода «Северного потока-2» как дополнительной инструмент в переговорах с Россией о транзите газа. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает «Укринформ».

«Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск Nord Stream 2, особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу», — добавила глава украинского МИД.

Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину заканчивается 31 декабря. Поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток-2», по словам вице-премьера Дмитрия Козака, начнутся лишь в середине 2020 года.

21 ноября американский сенатор Тед Круз заявил, что санкции США могут задержать введение «Северного потока-2» в эксплуатацию более чем на год. Он добавил, что другим последствием введения санкций может стать полная остановка строительства газопровода. По его словам, если компании, участвующие в строительстве «Северного потока-2», попадут под санкции, то Россия остановит проект, так как у нее нет технологий прокладки газопровода по дну моря.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию. Проект предполагает ввод в эксплуатацию двух ниток трубопровода, протяженность каждой должна составить 1224 км. Стоимость работ оценивается в €9,5 млрд. Изначально его запуск планировался на конец 2019 года, однако из-за того, что Дания долго не выдавала разрешение на его строительство в своих территориальных водах, начало пуска проекта сдвинулось.