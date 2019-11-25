Зеленский назвал срок восстановления возвращенных Россией кораблей

По его словам, за три месяца корабли приведут в готовность, а за снятое оборудование Украина спросит с России

Владимир Зеленский (Фото: Архип Верещагин / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в социальной сети Facebook обращении заявил, что в любом случае через три месяца возвращенные Россией катера «будут готовы». Также он пообещал восстановить оборудование, которое было снято с кораблей во время их ареста.

«Не все там хорошо, некоторого оборудования нет. Но, как я и обещал, сейчас появятся списки, чего нет. И мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернет», — сказал Зеленский.

Возвращение кораблей украинский президент назвал выполнением своих обещаний. «Сначала вернули наших пленных, наших моряков, а теперь и корабли», — заявил украинский президент.

Россия в ноябре 2019 года вернула Украине задержанные год назад за незаконное пересечение государственной границы в районе Керченского пролива катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». На кораблях не оказалось части оборудования: оружия, боеприпасов, компьютеров, накопителей, радионавигационного оборудования. Адвокат украинских моряков Николай Полозов это объяснил тем, что все эти предметы до сих пор являются вещественными доказательствами в уголовном деле.

Главком ВМС Украины Игорь Воронченко 20 ноября заявил, что с кораблей пропали в том числе унитазы и плафоны. На это в ФСБ ответили, что корабли Украине вернули в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.