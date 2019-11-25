СМИ узнали об обысках по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов провели обыски у родственников Курейша Картоева, заочно арестованного и обвиняемого в рамках уголовного дела об убийстве в Москве начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, а также «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным ТАСС, обыски состоялись одновременно по нескольким адресам. Как сообщил источник агентства, у следователей возникли вопросы к некоторым из родственников Картоева, некоторых допрашивают. По данным источника «Интерфакса», обыски прошли в частном доме Картоева в селе Экажево, а также по адресам нескольких его родственников. В ходе обысков предположительно был задержан двоюродный брат Картоева.

2 ноября этого года Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили на юго-западе Москвы. По информации источника РБК в правоохранительных органах, предполагаемый убийца братьев Эльджаркиевых — 42-летний уроженец Ингушетии Курейша Картоев. Известно, что после преступления он сел на рейсовый автобус из Москвы в Хасавюрт, а сейчас может скрываться на территории Ингушетии.

18 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Картоева, его обвиняют в двойном убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222, а также п «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).