Уволенного после дела Голунова офицера МВД отказались вернуть на службу

Московский городской суд отказал в удовлетворении требований бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы подполковника Андрея Щирова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Щиров лишился должности после дела журналиста Meduza Ивана Голунова, которого летом 2019 года задержали и обвинили в хранении и сбыте наркотиков, но позже освободили за недоказанностью вины. Журналист утверждал, что наркотики ему подкинули.

Помимо Щирова, из органов уволили сержанта Романа Феофанова и оперативника Максима Уметбаева.

В конце сентябре они подали иск с требованием восстановить их на службе. «У нас действительно есть иски с указаниями таких фамилий, но те ли это полицейские или нет, мы сказать не можем, поскольку дело слушается в закрытом режиме. Каким-то материалам присвоен гриф «секретно», и ни у кого, кроме непосредственных участников, доступа к ним нет», — говорила тогда пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.