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Уволенного после дела Голунова офицера МВД отказались вернуть на службу

Московский городской суд отказал в удовлетворении требований бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы подполковника Андрея Щирова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Щиров лишился должности после дела журналиста Meduza Ивана Голунова, которого летом 2019 года задержали и обвинили в хранении и сбыте наркотиков, но позже освободили за недоказанностью вины. Журналист утверждал, что наркотики ему подкинули.

Помимо Щирова, из органов уволили сержанта Романа Феофанова и оперативника Максима Уметбаева.

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В конце сентябре они подали иск с требованием восстановить их на службе. «У нас действительно есть иски с указаниями таких фамилий, но те ли это полицейские или нет, мы сказать не можем, поскольку дело слушается в закрытом режиме. Каким-то материалам присвоен гриф «секретно», и ни у кого, кроме непосредственных участников, доступа к ним нет», — говорила тогда пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

В июле СК начал служебную проверку, чтобы выяснить, не превысили ли полномочия полицейские, задерживавшие Голунова. В конце октября защита жаловалась, что следствие бездействует, а в ноябре Следственный комитет засекретил материалы дела, в рамках которого организована проверка.

Теги: Иван Голунов, полиция, новости РБК
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