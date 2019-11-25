Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

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Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков. Об этом говорится в карточке дела.

Согласно уведомлению суда, опубликованному основателем и членом политсовета партии Андреем Нечаевым в Facebook, Партия перемен может подать свои возражения до 25 декабря. Заседание по делу состоится 14 января 2020 года.

«Гражданская инициатива» была зарегистрирована в 2013 году, ее переименовывали в Партию перемен, но Минюст неоднократно отказывал в регистрации нового названия. В 2018 году Гудков и телеведущая Ксения Собчак объявили о создании новой партии, и первый стал ее председателем. В 2018 году Собчак выдвинулась от партии кандидатом на выборы президента, а в апреле прекратила ее финансирование из-за разногласий с Гудковым, сообщали источники. 18 ноября бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что может принять участие в выборах в Госдуму от партии в 2021 году.