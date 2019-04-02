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Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
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Политика ,  
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Собчак прекратила финансирование Партии перемен
Телеведущая Ксения Собчак прекратила финансирование проекта Партия перемен, от которого она выдвигалась в президенты, рассказали РБК в партии. У Собчак и Гудкова могли быть разногласия, говорят источники
Ксения Собчак (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Почему Собчак перестала давать деньги на партию

Телеведущая и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак прекратила финансирование Партии перемен, от которой выдвигалась на выборы. Это произошло из-за разногласий с председателем партии Дмитрием Гудковым, рассказали РБК два источника в Партии перемен. Из-за прекращения финансирования партия сменит офис и переедет с Поварской улицы в район Октябрьского поля.

По словам источника РБК в Партии перемен, офис на Поварской обходился партии более чем в 300 тыс. руб. в месяц, а аренда штаб-квартиры на Октябрьском поле стоит 200 тыс. руб. Офис в центре Гудков и Собчак оплачивали совместно, подтвердил РБК сам политик. Главными расходами партии были и остаются траты на содержание аппарата и на офис, подчеркнул Гудков. «И то, и другое сейчас, как видите, работает», — сказал он РБК. «Учитывая разные ситуативные траты, на партию уходит в районе 700 тыс. руб. в месяц», — сказал один из собеседников РБК. Расходы на офис и аппарат составляют «несколько сотен тысяч рублей в месяц», отметил Гудков.

О том, что партия ежемесячно нуждается примерно в 700 тыс. руб., РБК рассказал и другой собеседник в партии. Существенно больше партии пришлось потратить на организацию двух съездов Партии перемен, особенно на первый, состоявшийся в июне прошлого года. По словам Гудкова, он обошелся партии в 1,5 млн руб. — он и Собчак поделили траты пополам.

Гудков рассказал РБК, что партию финансируют и ищут для нее спонсоров все ее члены и руководство. «В связи с тем, что Партия перемен пока не зарегистрирована, спонсоры пока не спешат активно поддерживать нашу политическую силу, сказал он.

Политсовет московского отделения Партии перемен добровольно платит партвзносы — из них финансируются различные локальные проекты партии, добавил политик. По словам Гудкова, в партии сейчас около 750 действующих членов. «Кроме того, многие вещи мы делаем по договоренности с нашими союзниками. Например, можно сказать спасибо Сахаровскому центру, безвозмездно предоставляющему нам зал под лекторий», — сказал Гудков.

Собчак не ответила на звонки и сообщения РБК с просьбой подтвердить информацию о прекращении финансирования партии.

Отказ телеведущей от финансирования партии, по-видимому, связан с переменой ее политических планов, сказал РБК политтехнолог Петр Быстров. Она опровергла информацию о своем выдвижении в губернаторы Санкт-Петербурга, а ее позиция по отношению к партии напрямую связана с ее личными политическими планами, уверен эксперт. «Одно дело — идти на выборы от не очень крупной, но раскрученной политической партии, другое — вести образ жизни светской львицы и вести ток-шоу, — убежден Быстров. — Тогда эти траты представляются нерациональными».

Возможно, отказ от финансирования связан и с планами самого Гудкова и его сторонников идти на выборы в Мосгордуму. По мнению Быстрова, сам он имеет шансы на победу, но среди других семи его сторонников «сильных кандидатов нет». «В этой связи и отказ Собчак от финансирования партии объясним: какой смысл вкладываться в кампанию заведомо неизбираемых кандидатов», — добавил эксперт.

Причина конфликта

Ксения Собчак остается членом политсовета партии, но свою ри​торику с руководством она не согласовывает, сказал РБК близкий к партии собеседник. «Тимур Валеев из команды Собчак — ее главный технолог — не нашел общий язык с командой Гудкова», — подчеркнул он. По сути, сторонники Собчак и Гудкова в партии поделились на две команды, добавил источник. Из-за этого разлада и прекратилось финансирование со стороны Собчак, сказал собеседник РБК.

Валеев отказался отвечать на вопросы РБК.

В пятницу, 29 марта, Собчак опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» запись под заголовком «Программа перемен для Санкт-Петербурга». В ней телеведущая перечислила, какие изменения хотела бы внести в политическую и социальную жизнь Петербурга. Источники в партии сказали РБК, что Партия перемен не имеет отношения к этому заявлению. Также собеседник РБК опроверг информацию о намерении Собчак ​баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга. Информация об этом появлялась в СМИ, но сама Собчак ее не подтверждала.

Ранее сторонники Гудкова заявили о намерении баллотироваться в Мосгордуму. Политик сообщил, что они договорились о разделе округов с «Яблоком». Сам Гудков пойдет на выборы в избирательном округе №5 (Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино).

В конце июня на съезде Гудков был избран председателем партии, созданной на основе «Гражданской инициативы». Бывший глава партии Андрей Нечаев и Ксения Собчак вошли в партийный политсовет. Документы для переименования партии были поданы в Минюст, но осенью ведомство отказало в изменении названия и устава и регистрации Гудкова в качестве председателя.​

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев
Теги: Ксения Собчак, Дмитрий Гудков, финансирование партий
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