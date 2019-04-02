Телеведущая Ксения Собчак прекратила финансирование проекта Партия перемен, от которого она выдвигалась в президенты, рассказали РБК в партии. У Собчак и Гудкова могли быть разногласия, говорят источники

Ксения Собчак (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Почему Собчак перестала давать деньги на партию

Телеведущая и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак прекратила финансирование Партии перемен, от которой выдвигалась на выборы. Это произошло из-за разногласий с председателем партии Дмитрием Гудковым, рассказали РБК два источника в Партии перемен. Из-за прекращения финансирования партия сменит офис и переедет с Поварской улицы в район Октябрьского поля.

По словам источника РБК в Партии перемен, офис на Поварской обходился партии более чем в 300 тыс. руб. в месяц, а аренда штаб-квартиры на Октябрьском поле стоит 200 тыс. руб. Офис в центре Гудков и Собчак оплачивали совместно, подтвердил РБК сам политик. Главными расходами партии были и остаются траты на содержание аппарата и на офис, подчеркнул Гудков. «И то, и другое сейчас, как видите, работает», — сказал он РБК. «Учитывая разные ситуативные траты, на партию уходит в районе 700 тыс. руб. в месяц», — сказал один из собеседников РБК. Расходы на офис и аппарат составляют «несколько сотен тысяч рублей в месяц», отметил Гудков.

О том, что партия ежемесячно нуждается примерно в 700 тыс. руб., РБК рассказал и другой собеседник в партии. Существенно больше партии пришлось потратить на организацию двух съездов Партии перемен, особенно на первый, состоявшийся в июне прошлого года. По словам Гудкова, он обошелся партии в 1,5 млн руб. — он и Собчак поделили траты пополам.

Гудков рассказал РБК, что партию финансируют и ищут для нее спонсоров все ее члены и руководство. «В связи с тем, что Партия перемен пока не зарегистрирована, спонсоры пока не спешат активно поддерживать нашу политическую силу, сказал он.