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Ксения Собчак не станет сопредседателем Партии перемен
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Ксения Собчак не станет сопредседателем Партии перемен
Выборы мэра Москвы, 21 июн, 22:14
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Ксения Собчак не станет сопредседателем Партии перемен
Председателем Партии перемен станет экс-депутат Дмитрий Гудков. Сооснователи новой партии Ксения Собчак и Андрей Нечаев войдут в ее политсовет. Также на съезде Партии перемен ее члены сменят эмблему и флаг
Ксения Собчак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В субботу, 23 июня, на съезде Партии перемен ее председателем будет избран экс-депутат Дмитрий Гудков, который планирует участвовать в выборах московского мэра. ​Бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак, которая вместе с ним заявляла о создании новой партии, не будет сопредседателем, а станет членом ее политсовета. В политсовет также попадет Андрей Нечаев, председатель «Гражданской инициативы», на основе которой и будет создана новая партия. Об этом РБК рассказал источник в окружении Собчак, и подтвердил собеседник, близкий к партии.

Ранее Znak.com сообщил о том, что Собчак, скорее всего, не будет сопредседателем партии.

Собчак не ответила на запрос РБК. Нечаев заявил, что решение о руководстве партии будет приниматься на съезде. «Собчак не будет сопредседателем, так и не планировалось. Председателем может стать Гудков, но все решает съезд», — сказал он. Гудков рассказал РБК о том, что встречался с Собчак в четверг, 21 июня. «Мы идем по плану, все нормально», — заявил он и пообещал, что дальнейшая информация о партии будет озвучена в субботу, на съезде.

Отказ Собчак от председательства в партии логичен, считает политолог Константин Калачев. «Партии этой мало что светит: рисков много, выгоды не очевидны, — пояснил он. — Ломать налаженный бизнес, менять образ жизни? А зачем? Мотивации нет». Гудков, по мнению эксперта, сейчас взвешивает за и против выдвижения от новой партии. «Политик не должен вечно быть в роли проигравшего и потерпевшего, — сказал Калачев. — А Гудков может выдвинуться от новой партии, но ведь его не зарегистрируют».

Политолог Андрей Колядин в разговоре с РБК отметил, что у Собчак «есть удаль и стать», но есть и «существенный антирейтинг, кратно превышающий рейтинг». Поэтому, по его мнению, ее интеграция в любую партию в качестве лидера будет означать «погибель этой партии».

Помимо прочего, на съезде будет решен вопрос о смене названия партии с «Гражданской инициативы» на Партию перемен. Также члены партии сменят ее эмблему и флаг и внесут небольшие изменения в устав, уточнил один из собеседников РБК.

О создании новой партии Гудков и Собчак сообщили в середине марта на встрече со сторонниками. Экс-депутат тогда заявил, что задача Партии перемен — «вернуть политику в норму». Он объяснил выбор «Гражданской инициативы» как платформы для новой партии тем, что у нее «есть лицензия», а «новой оппозиционной партии в современной России эту самую лицензию получить нереально». Собчак выдвигалась на президентские выборы именно от «Гражданской инициативы». Гудков сначала собирался выдвигаться в мэры от «Яблока», но, по его словам, он получал от партии «ясные сигналы»: «на равных коалиция Дмитрий Гудков — «Яблоко» невозможна». Из-за этого он отказался от сотрудничества с партией Григория Явлинского.

В московских выборах планируют участвовать действующий мэр Сергей Собянин, экс-депутат от КПРФ Вадим Кумин, Дмитрий Гудков, муниципальный депутат от «Справедливой России» Илья Свиридов, журналист Антон Красовский, глава Красносельского совета депутатов Москвы Илья Яшин, музыкант Сергей Троицкий (Паук) и другие. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября.

Авторы: Илья Немченко, Евгения Кузнецова.
Теги: Ксения Собчак , Дмитрий Гудков , «Гражданская инициатива»
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