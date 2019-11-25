Крым созовет международный трибунал по «керченскому инциденту»

Крым созовет международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова.

По его словам, проведение трибунала запланировано на весну 2020 года. Молохов назвал его «особым квазисудебным процессом», сообщив о начале процесса отбора кандидатур для участия в работе трибунала.

Инициатором его проведения является международная ассоциация «Таврида» — общественное представительство Крыма в Брюсселе. Молохов уточнил, что обсуждение инцидента должно продлиться на протяжении ряда сессий, продолжительность каждой из которых составит несколько дней. Планируется, что первая сессия состоится на территории России, недалеко от места инцидента.

При этом Молохов уточнил, что международный трибунал не стоит считать заменой официального судебного процесса, но он способен оказать влияние на общественное мнение западных государств и стран «третьего мира».