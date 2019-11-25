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Крым созовет международный трибунал по «керченскому инциденту»

Крым созовет международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова.

По его словам, проведение трибунала запланировано на весну 2020 года. Молохов назвал его «особым квазисудебным процессом», сообщив о начале процесса отбора кандидатур для участия в работе трибунала.

Инициатором его проведения является международная ассоциация «Таврида» — общественное представительство Крыма в Брюсселе. Молохов уточнил, что обсуждение инцидента должно продлиться на протяжении ряда сессий, продолжительность каждой из которых составит несколько дней. Планируется, что первая сессия состоится на территории России, недалеко от места инцидента.

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При этом Молохов уточнил, что международный трибунал не стоит считать заменой официального судебного процесса, но он способен оказать влияние на общественное мнение западных государств и стран «третьего мира».

Ранее в МИД России сообщили, что Москва и Киев на первом заседании Международного трибунала ООН по морскому праву не смогли разрешить ни одно из принципиальных разногласий по инциденту в Керченском проливе. В ведомстве отметили, что определиться по «зависшим» вопросам должен будет арбитраж.

25 ноября 2018 года неподалеку от Керчи российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины — рейсовый буксир «Яны Капу» и катера «Бердянск» и «Никополь». По данным российской стороны, они вошли в территориальные воды России и игнорировали предупреждения. Экипажи кораблей арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и поместили в московское СИЗО. 7 сентября этого года украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. 18 ноября Россия передала Украине задержанные корабли.

Теги: Крым, Керченский пролив
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