МИД назвал неразрешенными разногласия с Киевом по «керченскому инциденту»

«Зависшие» вопросы, в том числе о разделении процесса на два этапа, должен будет решить арбитраж

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Россия и Украина на первом заседании Международного трибунала ООН по морскому праву не смогли разрешить ни одно из принципиальных разногласий по инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года, где были задержаны украинские моряки. Об этом сообщает МИД.

Как заявило министерство, определиться по «зависшим» вопросам должен будет арбитраж. В их числе — необходимость разделения процесса на два этапа — «юрисдикционный» и «субстантивный», на чем настаивает Москва. В ходе первого устанавливается наличие у арбитража компетенции рассматривать дело, а в ходе второго дело разбирается по существу.

Также арбитраж самостоятельно примет решение по графику представления процессуальных документов и степени открытости разбирательства для общественности. Как ожидает ведомство, эти решения будут приняты в ближайшее время, и разбирательство по «керченскому инциденту» вступит в практическую фазу.

Заседание прошло 21 ноября в Гааге. Как заявило ведомство, оно носило технический характер, по его итогам были согласованы процессуальные документы (статус и порядок арбитража, правила процедуры).