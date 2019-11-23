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МИД назвал неразрешенными разногласия с Киевом по «керченскому инциденту»
«Зависшие» вопросы, в том числе о разделении процесса на два этапа, должен будет решить арбитраж
Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Россия и Украина на первом заседании Международного трибунала ООН по морскому праву не смогли разрешить ни одно из принципиальных разногласий по инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года, где были задержаны украинские моряки. Об этом сообщает МИД.

Как заявило министерство, определиться по «зависшим» вопросам должен будет арбитраж. В их числе — необходимость разделения процесса на два этапа — «юрисдикционный» и «субстантивный», на чем настаивает Москва. В ходе первого устанавливается наличие у арбитража компетенции рассматривать дело, а в ходе второго дело разбирается по существу.

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Встреча возвращенных Россией украинских кораблей в Очакове. Фоторепортаж

Также арбитраж самостоятельно примет решение по графику представления процессуальных документов и степени открытости разбирательства для общественности. Как ожидает ведомство, эти решения будут приняты в ближайшее время, и разбирательство по «керченскому инциденту» вступит в практическую фазу.

Заседание прошло 21 ноября в Гааге. Как заявило ведомство, оно носило технический характер, по его итогам были согласованы процессуальные документы (статус и порядок арбитража, правила процедуры).

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины — рейсовый буксир «Яны Капу» и катера «Бердянск» и «Никополь» — были задержаны российскими пограничниками неподалеку от Керчи. По данным российской стороны, они вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. Украинские власти это отрицали. По кораблям открыли огонь, затем их задержали и отвезли в порт Керчи. Экипажи — 24 моряка — были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы, их поместили в московское СИЗО «Лефортово».

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, который 25 мая постановил, что Москва должна освободить моряков и вернуть Киеву три корабля. Представители России на заседаниях не присутствовали. Москва отказалась признавать юрисдикцию трибунала в вопросах, связанных с «военной деятельностью».

7 сентября между Москвой и Киевом состоялся обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого украинские моряки вернулись на родину. 18 ноября Россия передала Украине задержанные корабли, объяснив это тем, что следственные действия с ними завершены.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: МИД России, Керченский пролив, Украина
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