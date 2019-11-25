Трамп заявил о планах выдвинуть на пост главы ВМС посла США в Норвегии

Американский президент Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что выдвинет кандидатуру адмирала и действующего посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность министра ВМС вместо занимавшего этот пост ранее Ричарда Спенсера.

«Министр обороны Марк Эспер прекратил полномочия главы ВМС США Ричарда Спенсера. Я благодарю Ричарда за его службу и преданность», — написал Трамп, заявив о планах предложить кандидатуру Брейтуэйта. Американский лидер отметил, что посол США в Норвегии обладает значительными достижениями и успехами, выразив уверенность в том, что Брейтуэйт «потрясающе» справится с работой.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер попросил министра ВМС США Ричарда Спенсера уйти в отставку на фоне скандала с одним из морских пехотинцев. По данным The Washington Press, причиной этого решения стала потеря доверия к Спенсеру после дела Эдварда Галлахера, обвинявшегося в совершении военных преступлений. Эспер попросил об уходе министра ВМС после того, как к нему поступила информация о том, что Спенсер в частном порядке предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело Галлахера, взамен обещая гарантировать уход Галлахера из ВМС с сохранением звания.

Ранее NYT сообщала, что Спенсер угрожал своей отставкой из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом, заявившем в своемTwitter, что ВМС не вправе исключать Галлахера из подразделения. Позже министр опроверг информацию о своей готовности покинуть пост.